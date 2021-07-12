Источник материала: UDF



МакSим. Фото: РИА Новости

«Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО», — рассказала подруга артистки «КП». Специалисты обнаружили у звезды сепсис.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Марина в критическом состоянии»: певице МакSим резко стало хуже из-за сепсиса 38-летняя МакSим находится в медикаментозном сне.

В минувшие выходные директор певицы,сообщила, что ее подопечная почувствовала себя лучше. Однако после этого самочувствие мамы двоих детей ухудшилось.Аналогичный диагноз был и у 38-летней. В 2019 году у исполнительницы хита «Герой не моего романа» началась гангрена, которая перетекла в сепсис.