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«Марина в критическом состоянии»: певице МакSим резко стало хуже из-за сепсиса

12.07.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Марина в критическом состоянии»: певице МакSим резко стало хуже из-за сепсиса
МакSим. Фото: РИА Новости
Исполнительница хита «Знаешь ли ты» оказалась под наблюдением врачей в первой половине июня. У поп-дивы диагностировали двустороннюю пневмонию. Поражение легких Марины достигло 80%, ее ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, а затем – к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

В минувшие выходные директор певицы, Маргарита Соколова сообщила, что ее подопечная почувствовала себя лучше. Однако после этого самочувствие мамы двоих детей ухудшилось.


«Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО», — рассказала подруга артистки «КП». Специалисты обнаружили у звезды сепсис.


Аналогичный диагноз был и у 38-летней Юлии Началовой. В 2019 году у исполнительницы хита «Герой не моего романа» началась гангрена, которая перетекла в сепсис.
 
 
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