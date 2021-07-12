|
«Марина в критическом состоянии»: певице МакSим резко стало хуже из-за сепсиса
Источник материала: UDF
МакSим. Фото: РИА Новости
В минувшие выходные директор певицы, Маргарита Соколова сообщила, что ее подопечная почувствовала себя лучше. Однако после этого самочувствие мамы двоих детей ухудшилось.
«Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО», — рассказала подруга артистки «КП». Специалисты обнаружили у звезды сепсис.
Аналогичный диагноз был и у 38-летней Юлии Началовой. В 2019 году у исполнительницы хита «Герой не моего романа» началась гангрена, которая перетекла в сепсис.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
38-летняя МакSим находится в медикаментозном сне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)