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Прогноз по валютам: подорожает или подешевеет доллар к середине июля

12.07.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз по валютам: подорожает или подешевеет доллар к середине июля
Фото: Myfin.by
Первая декада июля на валютном рынке Беларуси завершилась ростом трех основных валют. Каким курсом пойдут доллар, евро и российский рубль дальше? Что может измениться на этой неделе?

Об этом специально для Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

– На прошедшей неделе на внешних рынках евро к доллару изменился незначительно. За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1830 до 1,1850, или на 0,2%. Более заметным было падение российского рубля. За неделю доллар в России подорожал с 73,6 до 74,4 российского рубля, или на 1%. Евро вырос с 87,1 до 88,1 российского рубля, или на 1,2%.

А вот к белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты, включая подешевевший в мире российский рубль. Доллар за неделю вырос на 1,25%. Евро подорожал на 1,43%. Российский рубль подорожал на 0,21%.

В результате снижение валютной корзины вновь сменилось ее ростом, она подорожала за неделю на 0,76%. Это максимальный недельный рост корзины с конца мая.

Прогноз по валютам: подорожает или подешевеет доллар к середине июля

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

Тенденция удорожания иностранных валют может быть продолжена. Причем вызвано это будет не столько привычным для нас возросшим спросом на валюту, сколько снижением ее предложения.

На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,61 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 3,09 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,47 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,61 белорусского рубля.
 
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