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Белорусский рубль начал торги 12 июля укреплением к доллару и российскому рублю
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Корзина валют подешевела всего на 0,03% из-за ослабления доллара и российского рубля.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара снизился на 0,0019 BYN до 2,5724 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день. Общее снижение составило 0,0197 BYN, но этому предшествовали два дня стремительного роста, когда стоимость доллара улетела вверх на 0,0581 BYN.
Курс евро подрос на 0,0015 BYN до 3,0517 BYN/EUR. За последние семь дней стоимость евро поднялась на 0,0515 BYN.
Курс российского рубля упал всего на 0,0018 BYN до 3,4599 BYN/100 RUB и оставил максимум за полторы недели.
Московская биржа
Доллар начал торги утром в понедельник приблизительно на том же уровне, который был на предыдущих торгах в пятницу утром. За это время доллар потерял всего 2 копейки до 74,50 российских рублей.
Курс евро за это время, наоборот, поднялся на 22 копейки до 88,42 российских рублей.
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Курс российского рубля упал всего на 0,0018 BYN до 3,4599 BYN/100 RUB.
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