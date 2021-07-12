ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский рубль начал торги 12 июля укреплением к доллару и российскому рублю

12.07.2021 11:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Белорусский рубль начал торги 12 июля укреплением к доллару и российскому рублю
Иллюстративное фото
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник открылись довольно спокойно. Курсы всех основных валют изменились менее чем на 0,1%.

Корзина валют подешевела всего на 0,03% из-за ослабления доллара и российского рубля.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:14:

Курс доллара снизился на 0,0019 BYN до 2,5724 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день. Общее снижение составило 0,0197 BYN, но этому предшествовали два дня стремительного роста, когда стоимость доллара улетела вверх на 0,0581 BYN.

Курс евро подрос на 0,0015 BYN до 3,0517 BYN/EUR. За последние семь дней стоимость евро поднялась на 0,0515 BYN.

Курс российского рубля упал всего на 0,0018 BYN до 3,4599 BYN/100 RUB и оставил максимум за полторы недели.

Московская биржа


Доллар начал торги утром в понедельник приблизительно на том же уровне, который был на предыдущих торгах в пятницу утром. За это время доллар потерял всего 2 копейки до 74,50 российских рублей.

Курс евро за это время, наоборот, поднялся на 22 копейки до 88,42 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс российского рубля упал всего на 0,0018 BYN до 3,4599 BYN/100 RUB.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арышты і ператрусы 12 ліпеня: культуроляга Аксану Зарэцкую аштрафавалі на 2900 рублёў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by