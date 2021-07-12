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Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости

«Политолог считает, что основные мировые игроки очень быстро отреагируют на проблемы, которые им может устроить своими непредсказуемыми действиями режим Лукашенко:



Нет каких-либо иллюзий: Москва в случае форс-мажора мгновенно договорится с Вашингтоном и Брюсселем и наоборот. Никто за фантазии белорусского руководителя воевать не будет, но если Лукашенко действительно попытается спровоцировать конфликт с Западом, что, конечно, очень сомнительно, то эта попытка может оказаться последней в его жизни.



У Лукашенко начинается кризис жанра: «ведь все уже было: внешнее вмешательство, польские танки, заговоры, санкции, угнанные самолеты, террористы, украинское оружие, Меркель и Байден... Все это уже напоминает какой-то низкопробный сериал с элементами индийского кино. Тема явно стухла. По идее, надо что-то выдумывать погорячей…».



Итак, обратим внимание на то, что две неделю назад уже была объявлена «война», правда «гибридная», на прошлой неделе «началась террористическая атака», на следующей неделе прилетят тысячи дронов с канистрами водки, чтобы сорвать уборку урожая?»

«Никто воевать с официальным Минском не хочет, так как он никому не нужен».

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Но, как считает, с «войной» у А. Лукашенко как-то не получается:По мнению эксперта, на самом деле в поведении А. Лукашенко нет ничего неожиданного.«Как правило, опытный правитель, имеющий проблемы с легитимностью, вынужден жонглировать понятиями и угрозами, которые должны вызывать у народа/населения, страх и ужас, что в общем-то, как бы это не звучало столь цинично, но правильно, так как согласитесь, после настоящей гражданской войны прошлого 2020 года трудно ждать благодарности от народа за отремонтированную дорогу, чистую питьевую воду в кране или оваций за рекордный урожай зерновых. К примеру, такого рода подвиги президента Гаити Жовенеля Моиза не спасли от покушения, а ведь он, кроме того, был крупнейшим в стране производителем бананов.Но бананы и рекорды по удержанию власти увязать сложно, как, впрочем, шестой президентский срок и рост производства молока и мяса. Так что А. Лукашенко, который умеет концентрироваться на достижении главной цели, в данном случае, на легитимизации своей власти после 2020 года, позирует на фоне коровников и заводских цехов все реже и реже. Сейчас главе белорусского государства спокойнее председательствовать на заседаниях хунты или выступать на фоне генералов. Как говорится, «на войне, как на войне», - пишет эксперт.