Литва призвала Евросоюз ввести 5-й пакет санкций против режима в Беларуси

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Глава литовского МИД в понедельник сделал заявление в Брюсселе.

– Европейский Союз должен рассмотреть вопрос о пятом раунде санкций в отношении Беларуси, поскольку правительство страны привозит мигрантов из-за границы, чтобы незаконно отправить их в ЕС, – заявил в Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Reuters .

Накануне глава МИД Литвы озвучил, что использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair.