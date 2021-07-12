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Литва призвала Евросоюз ввести 5-й пакет санкций против режима в Беларуси
12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава литовского МИД в понедельник сделал заявление в Брюсселе.
– Европейский Союз должен рассмотреть вопрос о пятом раунде санкций в отношении Беларуси, поскольку правительство страны привозит мигрантов из-за границы, чтобы незаконно отправить их в ЕС, – заявил в Габриэлюс Ландсбергис, сообщает
Накануне глава МИД Литвы озвучил, что
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Глава литовского МИД в понедельник сделал заявление в Брюсселе.
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