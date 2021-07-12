За минувшие сутки литовские пограничники задержали еще 60 нелегальных мигрантов из Беларуси

За минувшие сутки (с утра 11 июля до утра 12-го) литовские пограничники задержали еще 60 нелегальных мигрантов из Беларуси, сообщила Госпогранслужба Литвы.



Фото: pasienis.lt

При этом последние шесть дней их ежедневное количество не превышает 100, отмечается в релизе. Суточный рекорд был зафиксирован утром 4 июля (160 нелегалов).

С начала года, по предварительным данным, на границе с Беларусью задержано 1.676 нелегальных мигрантов. Это в 20,7 раза больше, чем за весь 2020 год (81). Среди них больше всего граждан Ирака (805), Конго (195), Камеруна (121), Гвинеи (77), Ирана (68).

Гражданство некоторых мигрантов до сих пор уточняют пограничники, так как многие из них не имеют документов.

Наибольшее количество мигрантов задержано в Друскининкайском самоуправлении — 518; 316 — в Игналинском районе, 313 — в Варене и 234 — в Шальчининкае.

В Госпогранслужбе Литвы отметили, что большая часть задержанных стремится попасть в страны Западной Европы.

Нелегальных мигрантов размещают в помещениях, предоставленных муниципалитетами Алитуса, Игналины, Варены и Лаздияйского района. Размещение задержанных также осуществляется в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, в школе пограничной службы в Мядининкае и в казармах, а несовершеннолетние без сопровождения переводятся в Центр приема беженцев в Рукле.

Нелегалы проверяются на COVID-19 и изолируются до получения результатов. Обстоятельства их появления в литовской погранзоне выясняются, ведется следствие, говорится в сообщении.

9 июля Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.