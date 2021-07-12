|
На Гродненщине проверяют органы управления территориальной обороны
Источник материала: Навiны
В Гродненской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, цель проверки – контроль способности должностных лиц исполнительных комитетов обеспечить развертывание территориальной обороны, передает
Первый этап проверки начался 6 июля. В этот день соответствующую директиву начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Виктор Гулевич вручил председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Каранику.
Проверка предусматривает формирование местными органами власти Мостовского района штаба района территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск.
По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Виктора Гулевича, поставлена задача на формирование территориальных войск Мостовского района с призывом около 200 военнообязанных. «В ходе формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки владения оружием и техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны, в том числе с органами внутренних дел», — отметил он.
Также запланирована командно-штабное учение по практической отработке личным составом территориальных войск совместно с сотрудниками органов внутренних дел навыков «охраны важных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника», сообщает оборонное ведомство. В частности, учение предусматривает отработку задач «по охране и обороне объектов, ведению разведывательно-поисковых действий».
Отмечается, что мероприятия позволят «объективно оценить эффективность созданной системы управления формированием территориальных войск Гродненской области и готовность сил территориальной обороны выполнить поставленные задачи».
Второй этап проверки запланирован на октябрь. Будет проверено еще девять районов Гродненской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)