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На Гродненщине проверяют органы управления территориальной обороны

12.07.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гродненской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны.

На Гродненщине проверяют органы управления территориальной обороны

Как сообщает пресс-служба Минобороны, цель проверки – контроль способности должностных лиц исполнительных комитетов обеспечить развертывание территориальной обороны, передает БелаПАН.

Первый этап проверки начался 6 июля. В этот день соответствующую директиву начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Виктор Гулевич вручил председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Каранику.

Проверка предусматривает формирование местными органами власти Мостовского района штаба района территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск.

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Виктора Гулевича, поставлена задача на формирование территориальных войск Мостовского района с призывом около 200 военнообязанных. «В ходе формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки владения оружием и техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны, в том числе с органами внутренних дел», — отметил он.

Также запланирована командно-штабное учение по практической отработке личным составом территориальных войск совместно с сотрудниками органов внутренних дел навыков «охраны важных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника», сообщает оборонное ведомство. В частности, учение предусматривает отработку задач «по охране и обороне объектов, ведению разведывательно-поисковых действий».

Отмечается, что мероприятия позволят «объективно оценить эффективность созданной системы управления формированием территориальных войск Гродненской области и готовность сил территориальной обороны выполнить поставленные задачи».

Второй этап проверки запланирован на октябрь. Будет проверено еще девять районов Гродненской области.

 
 
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В Гродненской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны.
 
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