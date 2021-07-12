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Виктора Бабарико этапировали в новополоцкую колонию

12.07.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Осужденный на 14 лет лишения свободы экс-банкир и претендент на пост президента Виктор Бабарико этапирован в исправительную колонию № 1 в Новополоцке, сообщает телеграм-канал политика.

Виктора Бабарико этапировали в новополоцкую колонию

«Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 Минска для посещения подзащитного (прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля). Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в Новополоцк», — говорится в сообщении, передает БелаПАН.

Днем 6 июля Бабарико был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО-1. Перевод произошел после того, как утром 6 июля Верховный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Экс-банкир признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Бабарико также оштрафован на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей) и обязан выплатить более 46 млн рублей компенсации за нанесенный ущерб. В течение пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности. Вину Бабарико не признал в полном объеме.

После оглашения приговора адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил журналистам, что защита намерена обжаловать приговор в порядке надзора, а также поставить вопрос о нарушении прав Бабарико перед Комитетом ООН по правам человека.

Защитник отметил, что после вынесения приговора обвиняемого не отправляют в колонию сразу, поэтому предположил, что какое-то время Бабарико останется в СИЗО КГБ. «Вообще дальнейшие его (Бабарико. — ред.) перемещения — это информация, которую мы будем узнавать по факту, как правило. Она держится в тайне», — сказал он.

Судебное разбирательство по делу «Белгазпромбанка» длилось более четырех с половиной месяцев. Экс-банкир находится под стражей с 18 июня 2020 года.

В деле восемь фигурантов, семерых из которых обвинили в получении, а одного — в даче взятки. До начала основного процесса пресс-служба Верховного суда сообщила, что с шестью обвиняемыми «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве».

Виктор Бабарико вины не признал, поэтому на сделку со следствием не пошел. В ходе суда он заявил, что считает уголовное преследование необоснованным и политически мотивированным. Эти действия, по мнению Бабарико, изначально преследовали одну цель — не допустить его участия в президентских выборах.

Об участии в президентской гонке Бабарико заявил 12 мая 2020 года. Тогда же он ушел с должности председателя правления «Белгазпромбанка», которую занимал 20 лет.

Остальные фигуранты дела приговорены к лишению свободы на срок от трех до шести с половиной лет, один получил пять лет ограничения свободы.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Осужденный на 14 лет лишения свободы экс-банкир и претендент на пост президента Виктор Бабарико этапирован в исправительную колонию № 1 в Новополоцке, сообщает...
 
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