В Докшицком районе спасли упавшего в битум лосенка

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе в лесу лосенок упал в битум, ему на помощь пришли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

В МЧС 11 июля в 10.30 поступило сообщение, что в в лесном массиве возле мемориального комплекса "Шуневка" обнаружен лосенок, который упал в битум и самостоятельно оттуда выбраться не может. "О таком происшествии мы сразу сообщили работникам Докшицкого районного исполнительного комитета, Белорусского общества охотников и рыболовов, районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, ветеринарной станции, - рассказал заместитель начальника по идеологической и кадровой работе Докшицкого районного отдела по ЧС Евгений Мацкевич. - Когда мы подъехали к месту, нас на дороге встретили граждане, которые обнаружили животное, и провели к нему. Лосенок был обессиленный и совсем не двигался".

Не теряя времени, специалисты приступили к спасению животного. "Мы стали обливать его водой и потихоньку снимать пласты битума с тела и вокруг него. Когда полностью очистили, перенесли в тень. К этому времени работники местного хозяйства подвезли молоко. Отдохнувший и накормленный лосенок уже начал двигаться, пытался встать. После пострадавшее животное осмотрел ветеринарный врач и оказал ему первую медицинскую помощь", - добавили в МЧС.

Лосенка передали работникам Белорусского общества охотников и рыболовов для дальнейшего наблюдения.-0-