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Житель Ивацевичского района откопал в огороде минометные мины

12.07.2021 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичского района откопал на своем приусадебном участке арсенал времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел в деревне Добромысль. Во время земляных работ во дворе своего дома мужчина наткнулся на металлические предметы, напоминающие мины. Сельчанин вызвал милицию. На место происшествия также прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности участок перекрыли.

При обследовании территории специалисты обнаружили пять противотанковых мин ТМ-57 и один кумулятивный заряд КЗ-6 времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожены.

В УВД напоминают, что в случае обнаружения сохранившихся с войны боеприпасов нужно незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Во время земляных работ во дворе своего дома мужчина наткнулся на металлические предметы, напоминающие мины. Сельчанин вызвал милицию.
 
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