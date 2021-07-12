Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" при перемещении через таможенную границу выявлена крупная партия незадекларированных тормозных колодок, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Автопоезд MAN следовал из Германии на территорию Евразийского экономического союза со сборным грузом из автозапчастей. При досмотре фуры инспекторы установили несоответствие количества товара, указанного в документах, фактически находящемуся в грузовом отсеке.

"Лишними" оказались 1,4 тыс. единиц автозапчастей стоимостью свыше Br87,5 тыс. Таким образом отправитель груза намеревался сэкономить на таможенных платежах Br17,5 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% стоимости незадекларированных товаров.-0-