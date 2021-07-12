ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Партию тормозных колодок на Br87,5 тыс. пытались незаконно ввезти через "Козловичи"

12.07.2021 11:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" при перемещении через таможенную границу выявлена крупная партия незадекларированных тормозных колодок, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Автопоезд MAN следовал из Германии на территорию Евразийского экономического союза со сборным грузом из автозапчастей. При досмотре фуры инспекторы установили несоответствие количества товара, указанного в документах, фактически находящемуся в грузовом отсеке.

"Лишними" оказались 1,4 тыс. единиц автозапчастей стоимостью свыше Br87,5 тыс. Таким образом отправитель груза намеревался сэкономить на таможенных платежах Br17,5 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% стоимости незадекларированных товаров.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автопоезд MAN следовал из Германии на территорию Евразийского экономического союза со сборным грузом из автозапчастей. При досмотре фуры инспекторы установили...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Марина в критическом состоянии»: певице МакSим резко стало хуже из-за сепсиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by