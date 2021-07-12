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В Беларуси за сутки в лесах заблудились три человека

12.07.2021 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах заблудились три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС 11 июля в 11.21 поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле поселка Глуша Бобруйского района Могилевской области ребенке 2018 года рождения. В 11.41 работники МЧС обнаружили пропавшую девочку, в медицинской помощи она не нуждалась.

В этот же день в 14.25 стало известно о пропавшем в лесном массиве возле деревни Петраполь Островецкого района Гродненской области гражданине 1969 года рождения. Пропавший не обнаружен. Поиски будут продолжаться.

В 19.50 сообщили о пропавшей в лесном массиве возле агрогородка Люсино Ганцевичского района Брестской области неработающей гражданке 1993 года рождения. В 21.02 работники МЧС обнаружили пропавшую. В медицинской помощи она не нуждалась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС 11 июля в 11.21 поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле поселка Глуша Бобруйского района Могилевской области ребенке 2018 года рождения. В 11.41...
 
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