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Под Островцом мотоциклист сбил дикого кабана - мужчина в реанимации
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Островцом мотоциклист сбил дикого кабана - мужчина в реанимации. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Дикое животное стало причиной ДТП 10 июля около 8.00 на 17-м км автодороги Гоза - Островец - Ошмяны. 48-летний россиянин, управляя мотоциклом "Хонда", совершил наезд на дикого кабана, после чего опрокинулся", - рассказали в МВД.
Мужчину доставили в реанимационное отделение Островецкой больницы.-0-
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Дикое животное стало причиной ДТП 10 июля около 8.00 на 17-м км автодороги Гоза - Островец - Ошмяны. 48-летний россиянин, управляя мотоциклом "Хонда", совершил наезд на...
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