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В Лунинецком районе утонула школьница

12.07.2021 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в водоеме утонула школьница, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Несчастный случай произошел 11 июля. В 16.26 спасателям поступила информация об утонувшем ребенке в водоеме возле деревни Язвинки. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело девочки 2009 года рождения.-0-

В Лунинецком районе утонула школьница
 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел 11 июля. В 16.26 спасателям поступила информация об утонувшем ребенке в водоеме возле деревни Язвинки. Работники МЧС обнаружили и...
 
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