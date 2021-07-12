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В Лунинецком районе утонула школьница
Источник материала: БелТА
12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в водоеме утонула школьница, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Несчастный случай произошел 11 июля. В 16.26 спасателям поступила информация об утонувшем ребенке в водоеме возле деревни Язвинки. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело девочки 2009 года рождения.-0-
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Несчастный случай произошел 11 июля. В 16.26 спасателям поступила информация об утонувшем ребенке в водоеме возле деревни Язвинки. Работники МЧС обнаружили и...
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