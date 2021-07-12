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Кофейный фестиваль Coffee Fest Belarus пройдет в Минске

12.07.2021 11:33 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Фестиваль Coffee Fest Belarus пройдет в шестой раз в Минске 24–25 июля. Мероприятие состоится во Дворце искусств (Минск, ул. Козлова, 3) и объединит любителей кофе, бариста и бизнес-сообщество Беларуси. В рамках фестиваля пройдет дискуссионно-образовательный проект для профессионалов Coffee Fest FORUM.

Дегустации более 300 сортов кофе, чемпионаты бариста, тематические мастер-классы, новинки кофейного рынка, кофе на любой вкус от крафтовых обжарщиков страны, баттлы шеф-поваров, детский фестиваль, школа стартаперов и дискуссии о кофе как бизнесе – вот рецепт яркого кофейного фестиваля!

В программу кофейных выходных входят:

  • Кофе как бизнес: дискуссии и образовательная программа для начинающих и опытных предпринимателей

О том, как открыть и развивать кофейню расскажут спикеры в Школе стартаперов «Coffee Fest» Марины Воскресенской. Нетворкинг и дискуссии на профессиональные темы пройдут на Coffee Fest FORUM.

  • 5 чемпионатов среди бариста

Профессионалы со всей Беларуси продемонстрируют таланты в мастерстве Латте арт, распознавании многогранности кофейного вкуса, сочетания навыков бариста и бармена, приготовления кофе на Джезве. Победа принесет счастливчикам возможность представить страну на мировой арене. Проследить за ходом чемпионатов сможет любой желающий.

  •  Тематические локации

Ценители кофе смогут посетить выставку-шоу кофейных компаний Беларуси, лекции и мастер-классы для профессионалов и любителей, научиться профессиональной дегустации кофе с распознаванием ароматов и вкусов (каппингам). Будут работать площадки «Кофе в гастрономии», «Спешелти-шоколад», «Чай не для чайников», «Территория джезвы», «Деревня обжарщиков».

  •  • Детский фестиваль «Мамины зернышки» 0+

Юных гостей ждут тематические активности: в Школе бариста расскажут о путешествии кофейного зернышка по карте мира; на увлекательных мастер-классах по изобразительному искусству дети украсят стаканчики для кофе и смастерят кофейные талисманы. Подростков ожидает интерактивное погружение в мастерство кофейной кухни.

Время работы: 10.00 – 20.00 сб., 10.00 – 19.00 вс.

Coffee Fest Belarus – международный фестиваль, выдвигающий на новый уровень кофейную культуру в Беларуси. Фестиваль дает толчок к развитию многим работникам кофейного бизнеса и помогает разглядеть потенциал в любителях. Мероприятие проводится при поддержке Международной ассоциации спешелти кофе в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Фестиваль Coffee Fest Belarus пройдет в шестой раз в Минске 24–25 июля. Мероприятие состоится во Дворце искусств (Минск, ул. Козлова, 3) и объединит любителей кофе, бариста и...
 
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