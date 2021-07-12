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Макей рассказал полетит ли "Белавиа" в Крым

12.07.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД РБ Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.

"Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. 

Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today. 

Текст интервью размещен в понедельник на сайте телеканала.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД РБ Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, заявил, что в данном случае Минску необходимо учитывать экономический...
 
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