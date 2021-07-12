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Таяние вечной мерзлоты угрожает одному из крупнейших в мире нефтепроводу

12.07.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трансаляскинский нефтепровод, один из крупнейших в мире, может оказаться в опасности.


Таяние вечной мерзлоты угрожает разрушить опоры, удерживающие его надземную часть, что ставит под угрозу его структурную целостность и повышает риски разлива нефти.

Склон вечной мерзлоты, на котором закреплен участок нефтепровода протяженностью около 250 метров, начал смещаться из-за оттаивания, в результате чего несколько опор, удерживающих трубы, стали гнуться.

В ответ на это Департамент природных ресурсов Аляски одобрил использование около 100 термосифонов – трубок, забирающих тепло от вечной мерзлоты, чтобы удержать замерзший склон на месте и предотвратить дальнейшие повреждения опорных конструкций.

«Это тревожный сигнал, – заявил Карл Веймер, советник по специальным проектам неправительственной организации Pipeline Safety Trust, базирующейся в Беллингхеме, штат Вашингтон. – Это свидетельствует о... влиянии изменений климата на безопасность трубопроводов в целом».

Вечной мерзлотой называют грунт, который остается полностью замерзшим, по крайней мере, два года подряд.

Вдоль нефтепровода установлено около 124 тысяч термосифонов, что говорит о важности поддержания грунта под ним в замороженном состоянии. Они устанавливаются на глубине от 4 до 20 метров в тех районах вечной мерзлоты, где потепление может вызвать ее таяние.
 
 
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Трансаляскинский нефтепровод, один из крупнейших в мире, может оказаться в опасности.
 
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