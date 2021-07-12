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Два разработчика игр из Минска привлекли по 1 млн долларов

12.07.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Базирующийся в Москве и Лос-Анжелесе фонд венчурного капитала Games Fund вложил средства в белорусские студии разработки игр Vandrouka Games и Purple Games. Об этом сообщает издание VentureBeat.





Поясняется, что Vandrouka Games получила от фонда 1 млн долларов на инвестиционной стадии seed. Компанию основали Вадим и Владимир Комковы, в команде насчитывается 10 человек, которые работают в Минске.

Purple Games также привлекла 1 млн долларов в seed-раунде, из которых непосредственно фонд предоставил 450 тысяч. Основатель студии – Денис Журавлев, количество сотрудников – 25, штаб-квартира – в Минске.

Games Fund начал работу в апреле 2021 года, собрав предварительно 50 млн долларов для вложений с фокусом на Восточной Европе. Им управляют партнеры Илья Еремеев, Александр Быховский, Сергей Титов и Мария Кохмола.
 
Теги: Минск
 
 
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Базирующийся в Москве и Лос-Анжелесе фонд венчурного капитала Games Fund вложил средства в белорусские студии разработки игр Vandrouka Games и Purple Games. Об этом сообщает...
 
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