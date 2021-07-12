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Последний раз такое было 53 года назад. Сборная Италии второй раз в истории выиграла ЧЕ по футболу

12.07.2021 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сборная Италии второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы по футболу. В финале она обыграла сборную Англии. Последний раз европейская вершина покорялась «Скуадра Адзурре» 53 года назад в 1968-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний раз такое было 53 года назад. Сборная Италии второй раз в истории выиграла ЧЕ по футболу

Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 1:1. На точный удар Люка Шоу на третьей минуте ответил Леонардо Бонуччи во втором тайме. В итоге все решалось в серии пенальти, где удачливее были более опытные итальянцы.

Напомним, Евро-2020 из-за пандемии впервые проходил сразу в нескольких городах десяти стран Европы.

 
 
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Сборная Италии второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы по футболу. В финале она обыграла сборную Англии. Последний раз европейская вершина покорялась...
 
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