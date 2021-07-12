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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия и Китай могут применить очень жесткие меры против Лукашенко - эксперт Реакция не заставит себя ждать.

– Любой транзит оплачивается деньгами, поэтому перекрытие транзита приведет к потере поступлений в белорусский бюджет, прежде всего валютных поступлений: деньги от проезда по платным дорогам, заправка горючим, придорожный сервис, который тоже используют водители транспортных средств. Пострадают и российские фуры, и белорусские, и польские, и немецкие, и так далее.Если не будет транзита через Беларусь, то значительно пострадают белорусские перевозчики, которые будут в какой-то степени будут выключены из этого процесса. Возможно, им надо будет перебраться куда-то, например, в Россию или куда еще. Что касается железнодорожного транспорта, то я не знаю, насколько он сильно используется вот в таких транзитных перевозках, но за это тоже платят, а значит, что это потери для белорусского бюджета.– Это уже речь идет не о транзите, а о конкретном запрете на импорт данной продукции, потому что это не то, что ее везут транзитом из Германии в Россию и по дороге часть оставляют здесь. Нет, это целенаправленный завоз. Если будет запрет на импорт таких лекарственных средств, то пострадают те люди, которые больны какими-то тяжелыми и редкими заболеваниями. Чаще всего они вынуждены пользоваться только импортными лекарствами, замены которым в нашей стране нет. Я не думаю, что это произойдет, но даже если будет подобный запрет, то какой-то выход будет найден. Придется людям ездить, например, в Россию и покупать лекарства там, потому что они не смогут без этого обойтись.– Я думаю, что в данном случае реакция может быть достаточно жесткой, причем если Китай, как говорится, может принять только какие-то финансовые санкции, ограничить возможные кредиты или инвестиции, то Россия может применить и более жесткие меры. Я склонен думать, что вот этот разговор о транзите больше фигура речи, чем реальное намерение Лукашенко.– Надо сказать, что это первый случай, когда вот такие секторальные санкции вводят против европейской страны. До сих пор такой практики не было. Конечно, существуют определенные лоббисты, они добились того, что санкции мягче, чем могли быть. Некоторые позиции в секторах были частично исключены из санкционного списка, прежде всего это касается части калийных удобрений.Все равно это очень серьезный удар, не только потому, что пострадают какие-то конкретные сектора. Это наносит удар более широкий. Сейчас уже появилась информация о том, что многие немецкие банки не принимают платежи в адрес белорусских предприятий, просто, потому что им неохота занимать исследованием, входят ли предприятия в санкционный список или нет. Им проще запретить перевод и вернуть деньги обратно. Санкции – это серьезно, они могут не ощущаться так сразу, но я думаю, что в будущем они будут серьезно влиять на экономику Беларуси.– Все те, кто сегодня защищает существующий режим, тоже зависят от экономической ситуации, поэтому и они пострадают от этих санкций. Я не думаю, что в ближайшее время мы дойдем до ситуации, как в Венесуэле, когда силовикам премию выдавали туалетной бумагой, но общий уровень жизни будет снижаться в результате санкций – это однозначно.