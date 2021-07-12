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За неделю в Беларуси утонули 33 человека

12.07.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За неделю в Беларуси утонули 33 человека
Фото: pixabay.com
По оперативным данным ОСВОД, 33 человека утонули в Беларуси за прошедшую неделю. 31 человека удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Так 9 июля на городском пляже № 2 города Петрикова работники ОСВОД спасли троих детей. Выяснилось, что мужчина купался совместно с тремя своими детьми двенадцати, девяти и четырех лет. В какой-то момент он отвлекся и не увидел, как дети начали тонуть. Работники ОСВОД, находившиеся неподалеку, вытащили детей из воды и доставили на берег. К счастью, никто не пострадал.

А 11 июля подразделения МЧС привлекались уже на поиски утонувших людей в Логойском районе Минской области и Лунинецком районе Брестской области, где спасателями были извлечены из воды погибшие мужчина 28-ми лет и 12-летний ребенок.

Спасатели отмечают, что чаще всего к трагедии приводят купание в состоянии алкогольного опьянения и заплывы на дальние дистанции. Они также напоминают о необходимости постоянно присматривать за детьми.
 
 
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Спасатели отмечают, что чаще всего к трагедии приводят купание в состоянии алкогольного опьянения.
 
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