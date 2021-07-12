Источник материала: UDF

Владимир Макей

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей о полетах в Крым: Если с точки зрения экономической это будет выгодно, то решение может быть принято Глава МИД отметил, что и сейчас запрета на поездки белорусов в Крым нет.

отметил, что и сейчас запрета на поездки белорусов в Крым нет и они продолжают туда ездить на отдых. Кроме того в Мисхоре у Беларуси есть свой санаторий, в котором отдыхают не только граждане Беларуси, но и граждане России.— Поэтому в целом как таковых запретов не существует. Но, что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси, — отметил Макей.В то же время он добавил, что «если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее может быть принято».Ранее, напомним, «помочь добраться в Крым» после того как Украина закрыла небо для белорусских самолетов, Лукашенко просил Путина.— Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают». Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым, — рассказал Лукашенко 1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.По его словам, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.4 июля официальный представитель Кремлязаявил, что Лукашенко ждут в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил готовность Симферополя принять Лукашенко. «Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Беларусь — самая близкая, братская для нас страна», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».