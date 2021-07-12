Источник материала: UDF



Спасатели на МАЗе​ / twitter.com/112MINSK

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На МАЗе - очередной пожар Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.

Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Его ликвидировали. Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается,пресс-служба МЧС.За последнюю неделю это второе возгорание на МАЗе. 8 июля спасатели ликвидировали пожар на складе масла.В нашей стране сохраняется жаркая погода, которая нередко и приводит к авариям и пожарам.