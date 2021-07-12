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На МАЗе - очередной пожар

12.07.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На МАЗе - очередной пожар
Спасатели на МАЗе​ / twitter.com/112MINSK
На МАЗе очередной пожар. Утром 12 июля в сталелитейном цехе № 1 столичного предприятия по Социалистической улице горел трансформатор. На место прибыла спецтехника спасателей (19 единиц).

Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Его ликвидировали. Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.

За последнюю неделю это второе возгорание на МАЗе. 8 июля спасатели ликвидировали пожар на складе масла.

В нашей стране сохраняется жаркая погода, которая нередко и приводит к авариям и пожарам.
 
 
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Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.
 
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