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На МАЗе - очередной пожар
Источник материала: UDF
Спасатели на МАЗе / twitter.com/112MINSK
Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Его ликвидировали. Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается,
За последнюю неделю это второе возгорание на МАЗе. 8 июля спасатели ликвидировали пожар на складе масла.
В нашей стране сохраняется жаркая погода, которая нередко и приводит к авариям и пожарам.
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Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.
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