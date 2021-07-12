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Как журналист Ивулин держится в заточении: «Похудел и оброс, но силен духом»

12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Трибуне удалось получить некоторые сведения об условиях в ИВС на Окрестина, куда корреспондента издания перевели вечером 2 июля: «задержали подозреваемым по 342-й статье УК РБ, так как где-то нашли его фото на марше на проезжей части — вменяют перекрытие движения».

Как журналист Ивулин держится в заточении: «Похудел и оброс, но силен духом»

– Он [Ивулин] в порядке, насколько это вообще возможно в таком месте. Каждый день – зарядка, разминка, растяжка, как позволяют условия «хаты», причем в «красавских» тапках, – написал Трибуне источник, знакомый с ситуацией. – Конечно, месяц в ЦИП не мог пройти незаметно – похудел и оброс как моджахед, только рыжий. Но он силен духом, держится бодро, позитивно.

При переходе из ЦИП в ИВС он успел перехватить из своей передачи комплект белья, полотенце, зубную пасту и щетку. Шампунь ему оставил сокамерник, а мыло давали.

Также Александр Ивулин благодарит всех, кто его поддерживает. За состояние своих родных и друзей, которых уголовное обвинение журналиста повергло в шок, он переживает больше, чем за свое собственное.

В неволе журналист научился играть в нарды (они сделаны из хлеба, а доска процарапана на скамейке). Условия в ИВС на Окрестина – очень жесткие:

передачи не отдают;

нет матрасов и подушек – люди спят на голых досках;

выводят из камеры в основном «ласточкой».

Впрочем, в ЦИП, где журналист отбывал административный арест, ситуация еще хуже. Если в ИВС число заключенных в камерах обычно соответствует числу мест, то в ЦИП Ивулин находился в камерах, рассчитанных на 4-6 арестантов, куда помещали 15-20 человек, в основном, «политических», но добавляли бомжей для остроты ощущений.

По информации источника, Александра в ночь на субботу, 10 июля, перевезли в СИЗО на улице Володарского в Минске. Там, говорят, есть небывалые для Окрестина вещи – матрасы и белье, походы в душ и даже телевизор.

 
Теги: Минск
 
 
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Трибуне удалось получить некоторые сведения об условиях в ИВС на Окрестина, куда корреспондента издания перевели вечером 2 июля.
 
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