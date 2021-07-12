Макей – о санкциях: «Пока мы не слышим ни одного здравого голоса в этом хоре»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава МИД Беларуси дал интервью российскому телеканалу RT, где высказался о диалоге с Западом, полетах в Крым и закрытии границы с Украиной.

Онлайнер приводит избранное.

О санкциях: «Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнёром, которые изъявят желание на сей счет. Но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в этом хоре…»

Также он ответил на вопрос о возможности полетов в Крым: «Надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси»

И прокомментировал «перекрытие» границы с Украиной — по его словам, препятствий для бизнеса, туризма или перемещения обычных граждан нет:

— Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни (а здесь от фактов никуда не уйти), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, всё это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ.

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