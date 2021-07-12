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Пьяный водитель насмерть сбил женщину на проспекте Пушкина и пытался скрыться

12.07.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, вечером 10 июля 31-летний водитель «Рено» совершил наезд на двух пешеходов возле дома № 30.

Пьяный водитель насмерть сбил женщину на проспекте Пушкина и пытался скрыться

По информации столичной ГАИ, на момент наезда две женщины пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП одна женщина скончалась на месте происшествия, вторую госпитализировали.

После совершения ДТП мужчина попытался скрыться в неизвестном направлении, но был остановлен сотрудниками ГАИ. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом задержанном воздухе составила 1.44 промилле.

 
 
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По данным следствия, вечером 10 июля 31-летний водитель «Рено» совершил наезд на двух пешеходов возле дома № 30.
 
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