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Пьяный водитель насмерть сбил женщину на проспекте Пушкина и пытался скрыться
Источник материала: Навiны
По данным следствия, вечером 10 июля 31-летний водитель «Рено» совершил наезд на двух пешеходов возле дома № 30.
По информации столичной ГАИ, на момент наезда две женщины пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП одна женщина скончалась на месте происшествия, вторую госпитализировали.
После совершения ДТП мужчина попытался скрыться в неизвестном направлении, но был остановлен сотрудниками ГАИ. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом задержанном воздухе составила 1.44 промилле.
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По данным следствия, вечером 10 июля 31-летний водитель «Рено» совершил наезд на двух пешеходов возле дома № 30.
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