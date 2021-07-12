ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя погибшими в Минском районе

12.07.2021 12:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, днем 11 июля 51-летний минчанин, управляя автомобилем Geely, двигался со стороны городского поселка Мачулищи по второстепенной дороге. Вблизи деревни Цесино Минского района, поворачивая налево, водитель не уступил дорогу приближавшемуся по главной дороге мотоциклу Honda, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП 44-летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался в учреждении здравоохранения, а 38-летняя пассажирка мотоцикла погибла на месте.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ Минского РУВД провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований.

УСК по Минской области в отношении водителя автомобиля возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК. В момент ДТП он был трезв.

Следователи призывают граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, обратиться в УСК по Минской области по телефонам: 8 (017) 219-09-17 и 8 (029) 698-97-39.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пакуль мы дома, невінаватыя людзі сядзяць у турмах!» У Менску пэнсіянэры выйшлі на акцыю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by