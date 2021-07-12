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Автомобиль насмерть сбил велосипедистку в Минском районе

12.07.2021 12:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль сбил велосипедистку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 10 июля, около 14.18, в Минском районе, на 2-м км автодороги Заславль - Кирши - Новое Поле вблизи деревни Кирши. "Водитель 1977 года рождения за рулем автомобиля "Лэнд Ровер", двигаясь со стороны Заславля в направлении деревни Новое Поле, сбил велосипедистку 1957 года рождения. Женщина двигалась в попутном направлении и выехала с обочины на проезжую часть", - рассказали в ГАИ.

Женщина от травм скончалась на месте происшествия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 10 июля, около 14.18, в Минском районе, на 2-м км автодороги Заславль - Кирши - Новое Поле вблизи деревни Кирши.
 
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