Автомобиль насмерть сбил велосипедистку в Минском районе

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль сбил велосипедистку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 10 июля, около 14.18, в Минском районе, на 2-м км автодороги Заславль - Кирши - Новое Поле вблизи деревни Кирши. "Водитель 1977 года рождения за рулем автомобиля "Лэнд Ровер", двигаясь со стороны Заславля в направлении деревни Новое Поле, сбил велосипедистку 1957 года рождения. Женщина двигалась в попутном направлении и выехала с обочины на проезжую часть", - рассказали в ГАИ.

Женщина от травм скончалась на месте происшествия.-0-