Фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Задержаны 49 человек

Источник материала: СТВ

Поражение сборной Англии на Евро-2020 привело к массовым столкновениям на родине футбола. Фанаты проигравших устроили на улицах Лондона погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Болельщики опрокидывали урны, жгли файеры и устраивали драки. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. В результате стычек пострадали 19 сотрудников. Задержаны 49 человек.

Неспокойно было и у стадиона «Уэмбли», где прошла финальная игра. Около одного из выходов фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Британцы набрасывались на них группами и избивали.





Беспредел на улицах начался еще до начала финального матча. Фанаты-безбилетники попытались штурмом ворваться на арену. В итоге прорвать оцепление им удалось, однако попасть на игру не получилось.