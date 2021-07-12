ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Задержаны 49 человек

12.07.2021 12:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Поражение сборной Англии на Евро-2020 привело к массовым столкновениям на родине футбола. Фанаты проигравших устроили на улицах Лондона погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Задержаны 49 человек

Болельщики опрокидывали урны, жгли файеры и устраивали драки. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. В результате стычек пострадали 19 сотрудников. Задержаны 49 человек.

Неспокойно было и у стадиона «Уэмбли», где прошла финальная игра. Около одного из выходов фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Британцы набрасывались на них группами и избивали.

Фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Задержаны 49 человек

Беспредел на улицах начался еще до начала финального матча. Фанаты-безбилетники попытались штурмом ворваться на арену. В итоге прорвать оцепление им удалось, однако попасть на игру не получилось. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поражение сборной Англии на Евро-2020 привело к массовым столкновениям на родине футбола. Фанаты проигравших устроили на улицах Лондона погромы, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп от Павла Глобы на 12 июля 2021 года расскажет о возможных приятных событиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by