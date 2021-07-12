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Банк БелВЭБ упростил выдачу микрокредитов для бизнеса
Источник материала: Myfin
С 1 июля 2021 года Банк БелВЭБ при рассмотрении заявок на предоставление микрокредитов клиентам МСБ проводит оценку платежеспособности заявителей на основании скоринга. Ранее для такой оценки использовался рейтинг.
Скоринговый процесс проще и полностью автоматизирован. Расчет скоринговых баллов проводится на основании анализа операционных и финансовых показателей и занимает в среднем не более часа, пояснили в банке.
Кроме того, теперь такой расчет доступен клиентским менеджерам, которые в течение короткого промежутка времени и без необходимости предоставления клиентами полного пакета документов могут проконсультировать потенциальных кредитополучателей о возможности финансирования.
Нововведение позволит сократить срок принятия окончательного решения по кредиту до 1 рабочего дня (вместо 3 дней ранее), отметили в банке.
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Банк БелВЭБ упростил предоставление микрокредитов клиентам малого и среднего бизнеса. Об этом сказано в сообщении банка.
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