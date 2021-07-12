Банк БелВЭБ упростил выдачу микрокредитов для бизнеса

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

С 1 июля 2021 года Банк БелВЭБ при рассмотрении заявок на предоставление микрокредитов клиентам МСБ проводит оценку платежеспособности заявителей на основании скоринга. Ранее для такой оценки использовался рейтинг.

Скоринговый процесс проще и полностью автоматизирован. Расчет скоринговых баллов проводится на основании анализа операционных и финансовых показателей и занимает в среднем не более часа, пояснили в банке.

Кроме того, теперь такой расчет доступен клиентским менеджерам, которые в течение короткого промежутка времени и без необходимости предоставления клиентами полного пакета документов могут проконсультировать потенциальных кредитополучателей о возможности финансирования.

Нововведение позволит сократить срок принятия окончательного решения по кредиту до 1 рабочего дня (вместо 3 дней ранее), отметили в банке.