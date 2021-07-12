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«Не зарплата, а издевательство»: продавец в РАЙПО - о своих доходах и расходах

12.07.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Продавец на отработке в Барановичском РАЙПО рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, на чем старается не экономить и что спасает при покупке продуктов питания:

«Не зарплата, а издевательство»: продавец в РАЙПО - о своих доходах и расходах

- Изначально я хотела поступать в Барановичский государственный университет на специальность «Дошкольное образование». Но я не прошла по конкурсу. И чтобы не терять год (в вузы набор уже закончился), я подала документы в Барановичский технологический колледж учиться на продавца. Это, конечно, была не профессия моей мечты, но лучше, чем быть не занятой ничем целый год.

После колледжа я попала на отработку в Барановичское РАЙПО, где работаю пять месяцев и параллельно учусь на заочном на экономиста. Зарплата у меня очень низкая – последний раз я получила на руки 380 рублей. И это для меня много, потому что до этого я получала меньше.

Приходится нанимать няню


Без зарплаты мужа мы просто не выжили бы. У нас есть маленький ребенок, который недавно пошел в садик. За детский сад дочери я плачу из своей зарплаты – отдаю в месяц 58 рублей.

Также со своего дохода я оплачиваю однокомнатную квартиру, которую мы с мужем снимаем, и коммунальные. Общая сумма в месяц составляет 260 рублей.

График работы у меня два через два. График, с одной стороны, удобный, с другой – в дни, когда я работаю, не всегда получается забрать дочь из детсада. А подстраивать график под меня никто не будет. Поэтому нам пришлось нанять няню, чтобы она забирала ребенка. За ее услуги муж каждый месяц отдает 150 рублей.


Связь оплачивает мама


По городу я передвигаюсь на общественном транспорте, поэтому каждый месяц покупаю проездной – 30 рублей в месяц. А вот мобильный телефон и интернет мне оплачивает мама, поэтому я даже не знаю, сколько это стоит.

Все, что остается после этого от моей заработной платы, – чуть больше 30 рублей, я трачу на развлечения ребенка: в выходные куда-нибудь идем. На этом мой заработок заканчивается. Все остальные расходы берет на себя муж.

«Спасает карта рассрочек»


На чем мы с мужем никогда не экономим, так это на продуктах. Потому что у нас маленькая дочка, а ей хочется всего. Экономить на ребенке я не могу, тем более ее растущему организму нужны фрукты, овощи, соки и многое другое. Хорошо, что у нас есть карта рассрочек – она нас спасает, и продукты я покупаю в основном используя ее. Пополняет карту муж. В месяц на продукты у нас уходит рублей 400.

Одежду покупаем редко


Одежду я покупаю себе и дочке редко, только по необходимости. Покупки оплачивает муж. Выбирая, обращаю внимание на качество, чтобы можно было долго проносить. Муж чаще всего одевается в секонд-хенде в Минске. Там можно найти хорошие вещи по дешевке.

Также муж оплачивает бытовую химию и кредит, который я брала на учебу. Платеж по кредиту составляет 86 рублей в месяц. Я очень рада, что мой муж хорошо зарабатывает, иначе я не знаю, как сводила бы концы с концами.

«Говорят: «Как работаете, так и зарабатываете»


В планах у нас с мужем – свое жилье. На него мы копим – каждый месяц откладываем 300 рублей с зарплаты мужа.

Мне тоже хотелось бы приносить в дом больше денег. Я даже спрашивала у руководства, почему у меня низкая зарплата, ведь у других она, насколько знаю, больше рублей на 200. Мне отвечают: «Как работаете, так и зарабатываете». Возможно, все дело в том, что я – молодой специалист. Но, на мой взгляд, то, сколько я получаю, – это не зарплата, а издевательство. Поэтому после отработки я планирую сменить место работы.
 
Теги: Минск
 
 
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«Без зарплаты мужа мы просто не выжили бы», - рассказывает девушка.
 
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