Макей не исключил налаживания авиасообщения с Крымом. Шрайбман объяснил, почему этого не будет

Источник материала: Салiдарнасць

Несмотря на громкие заявления, белорусские власти вряд ли в каком-либо виде признают Крым частью России.





Получила продолжение тема о возможности открытия авиасообщения между Беларусью и Крымом. В начале лета вопрос поднял Александр Лукашенко, уязвленный решением Украины закрыть небо для белорусских самолетов вслед за странами ЕС.

— Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым», – заявил правитель Беларуси.

На днях тему был вынужден продолжить министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопрос российского пропагандистского телеканала RT .

– Я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси, — сказал Макей.

При этом министр отметил, что «если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее может быть принято».

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что на самом деле белорусские власти не готовы признавать Крым частью российской территории хотя бы в виде открытия прямого авиасообщения.

– С Крымом все очевидно. Признание Крыма (или поездка в Крым) вряд ли даже даст какие-то бонусы (белорусским властям) от России. Хороша ложка к обеду. Надо было это делать 7 лет назад, если хотелось обеспечить лояльность Москвы. Сейчас это будет вынужденный и вымученный шаг, не как что-то искренне-союзническое. Ценность от этого решения будет не так высока, – сказал Шрайбман youtube-каналу И Грянул Грэм . – А вот санкции, которые последуют за этот шаг с Запада и (что самое важное) с Украины могут быть болезненными.

В ситуации, когда Евросоюз вводит секторальные санкции против белорусской нефтепереработки, Украина остается единственным рынком сбыта (не российским) для белорусского бензина, битума, керосина возможно. Если Украина начнет присоединяется к этим санкциям, это будет колоссальный удар.

Прокомментировал обозреватель и громкое заявление Лукашенко о поручении «полностью» перекрыть границу с Украиной. На торжественном собрании по случаю Дня независимости правитель объяснил его тем, что из соседней страны поступает «огромное количество оружия» – украинские власти эту информацию опровергли.

Шрайбман отметил, что на деле приказ Лукашенко не был исполнен.

– По факту это просто игра мускулами для своего электората. Люди, которые мало следят за новостями, не перепроверяют информацию, думают: вот батька навел порядок, закрыл границу, а там оружие шло, – сказал политический обозреватель, добавив, что закрытие границы обернется для белорусских властей экономическими потерями.

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