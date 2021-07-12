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В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей

12.07.2021 12:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Очередная стрельба в США. В Джорджии мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и открыл огонь по людям. В результате инцидента четыре человека получили ранения и травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что сотрудники заведения попросили мужчину уйти, поскольку тот был сильно пьян. Американец покинул здание, однако вскоре вернулся с оружием в руках.

В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей

Еще один случай стрельбы произошел в Техасе. Погиб человек, пятеро получили ранения. Все произошло в пустыне недалеко от города Эль-Пасо, популярном среди местных жителей месте. Кто стоит за атакой, пока неясно. Подозреваемых ищут.

 
 
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Новости США. Очередная стрельба в США. В Джорджии мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и открыл огонь по людям. В результате инцидента четыре...
 
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