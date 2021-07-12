|
Культуролога Оксану Зарецкую оштрафовали на 2900 рублей
Источник материала: Навiны
Культуролог Оксана Зарецкая, член Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, оштрафована на 100 базовых величин (2900 рублей). Такое решение вынес 12 июля суд Центрального района Минска.
Зарецкая признана виновной по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), передает
«Оказывается, ни в Центральном РОВД, ни на автомобилях сотрудников милиции, ни на самих милиционерах нет никаких камер... И даже если вам встретятся милиционеры, не волнуйтесь — они не будут помнить, как вы выглядите. Примерно таков итог судебного разбирательства по моему делу: свидетель меня не помнит, описать не может, по месту совершения правонарушения тоже нестыковки. При этом у меня открылись суперспособности сражаться с семью мужчинами на каблуках, с букетом и театральной сумочкой в руках», — написала Зарецкая в «Фейсбуке».
Культуролог была задержана вечером 16 июня во время премьеры постановки «Белый Кролик, Красный кролик», доставили в Центральное РУВД, где составили протокол об административном правонарушении, и отпустили до суда домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Культуролог Оксана Зарецкая, член Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, оштрафована на 100 базовых величин (2900 рублей)....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)