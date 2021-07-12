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Культуролога Оксану Зарецкую оштрафовали на 2900 рублей

12.07.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Культуролог Оксана Зарецкая, член Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, оштрафована на 100 базовых величин (2900 рублей). Такое решение вынес 12 июля суд Центрального района Минска.

Культуролога Оксану Зарецкую оштрафовали на 2900 рублей
Оксана Зарецкая. Фото: Fаcebook

Зарецкая признана виновной по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), передает БелаПАН.

«Оказывается, ни в Центральном РОВД, ни на автомобилях сотрудников милиции, ни на самих милиционерах нет никаких камер... И даже если вам встретятся милиционеры, не волнуйтесь — они не будут помнить, как вы выглядите. Примерно таков итог судебного разбирательства по моему делу: свидетель меня не помнит, описать не может, по месту совершения правонарушения тоже нестыковки. При этом у меня открылись суперспособности сражаться с семью мужчинами на каблуках, с букетом и театральной сумочкой в руках», — написала Зарецкая в «Фейсбуке».

Культуролог была задержана вечером 16 июня во время премьеры постановки «Белый Кролик, Красный кролик», доставили в Центральное РУВД, где составили протокол об административном правонарушении, и отпустили до суда домой.

 
Теги: Минск
 
 
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Культуролог Оксана Зарецкая, член Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, оштрафована на 100 базовых величин (2900 рублей)....
 
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