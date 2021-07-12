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В Докшицком районе лосенок застрял в луже битума

12.07.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 11 июля в районе мемориального комплекса «Шуневка» в Докшицком районе в лесном массиве был обнаружен лосенок, который упал в лужу битума и самостоятельно выбраться из нее не может.

В Докшицком районе лосенок застрял в луже битума

Обнаружившие лосенка граждане позвонили спасателям, а те известили о происшествии райисполком, районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, ветеринарную станцию.

Лосенок был обессиленный, совсем не двигался. Спасатели обливали животное водой и медленно снимали с него пласты битума. Освобожденного лосенка затем перенесли в тень.

К этому времени работники местного хозяйства подвезли молоко и напоили лосенка. Пострадавшее животное осмотрел ветеринарный врач и оказал ему первую помощь.

Затем лосенок был передан работникам Белорусского общества охотников и рыболовов для дальнейшего наблюдения.

В сообщении МЧС ничего не говорится о том, каким образом в лесном массиве оказалась большая лужа битума и будут ли разыскивать виновного в этом экологическом нарушении.

 

 

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Животное спасли. Но кто вылил битум посреди леса?
 
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