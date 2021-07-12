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Падение из окон, утопление - СК проводит проверки по фактам гибели детей в минувшие выходные

12.07.2021 12:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверки по фактам гибели детей в минувшие выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, в республике продолжают фиксироваться факты травмирования детей при выпадении из окон. В минувшие выходные следователи работали на местах происшествий по данным сообщениям в Солигорске, Осиповичах и Сморгони. В настоящее время двое малолетних находятся на лечении в учреждении здравоохранения, один, к несчастью, погиб. Все пострадавшие родились в 2019 году", - рассказали в СК.

Вечером 10 июля поступило сообщение о доставлении в реанимационное отделение 2-летнего ребенка с многочисленными переломами. Предварительно установлено, что мальчик находился дома с матерью в Сморгони, а когда остался в комнате один, залез на подоконник и выпал из открытого окна четвертого этажа. Ребенка лежащим на земле обнаружила мать, он был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Не стоит забывать и о проблеме утопления детей. В минувшие выходные следователи 3 раза выбывали на места происшествий по сообщениям об утоплении несовершеннолетних. Возраст пострадавших от 3 до 16 лет.

В Лунинецком районе 11 июля утонула 11-летняя девочка. Предварительно установлено, что ребенок вместе со своей 22-летней тетей купались в искусственном водоеме. Около 15.20 девочка пропала. Ее тело из воды позже было извлечено спасателями.

По всем фактам следователями проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 10 июля поступило сообщение о доставлении в реанимационное отделение 2-летнего ребенка с многочисленными переломами.
 
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