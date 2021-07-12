В Минске за выходные задержаны 17 нетрезвых водителей

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 79 ДТП, в которых два человека получили травмы, один погиб. За нетрезвое вождение задержаны 17 автолюбителей, 80 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники ГАИ пресекли 39 случаев, когда за рулем находились бесправники. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 92 водителя.

157 пешеходов нарушили правила дорожного движения, шесть из них были пьяны.

Инспекторы пресекли 49 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

Госавтоинспекция напоминает: максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения - залог безаварийной езды.-0-