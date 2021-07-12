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Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити

12.07.2021 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Задержан предполагаемый координатор операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити

Мужчина – гражданин Гаити. Он поддерживал контакты с венесуэльскими компаниями, которые специализируются на безопасности и базируются в США. Задержанного считают одним из разработчиков плана убийства. Ранее были арестованы 17 участников преступной группы.

Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити

Под подозрение попали также охранники и руководители службы безопасности президента. В полиции полагают, что кто-то из них мог быть связан с наемниками.

Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити

Напомним, глава Гаити Жовенель Моиз погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию ночью 7 июля. Его супруга получила ранения. В стране сейчас действует военное положение.

 
 
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Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Задержан предполагаемый координатор операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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