Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити

Источник материала: СТВ

Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Задержан предполагаемый координатор операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Мужчина – гражданин Гаити. Он поддерживал контакты с венесуэльскими компаниями, которые специализируются на безопасности и базируются в США. Задержанного считают одним из разработчиков плана убийства. Ранее были арестованы 17 участников преступной группы.





Под подозрение попали также охранники и руководители службы безопасности президента. В полиции полагают, что кто-то из них мог быть связан с наемниками.





Напомним, глава Гаити Жовенель Моиз погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию ночью 7 июля. Его супруга получила ранения. В стране сейчас действует военное положение.