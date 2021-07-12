Авто из металлолома: в Беларуси сотрудник МЧС делает уникальные внедорожники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У жителя Беларуси собралась коллекция уникальных вездеходов и трайков. И все он сделал сам. Сотрудник МЧС создает технику, «скрещивая» разные машины. Некоторые из них использует даже на работе, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Старая бытовая техника, ржавый кузов машины, станки, механизмы и все, что найдется в гараже. В ход идет даже металлолом со свалки. Чтобы собрать уникальный внедорожник или вездеход, порой не нужно толстого кошелька, достаточно болгарки, терпения и фантазии.

«Вот у меня есть металлолом , который мне всегда пригодится для дальнейшей работы. А эти трубы пойдут сюда в глушитель. Я буду вставлять и делать систему выхлопа», – отметил мастер.

Страсть мастерить руками у Валерия Жолуда с детства. К работе с сельхозтехникой приучил еще отец. Позже были аграрный колледж и армия. Сегодня он начальник пожарной аварийно-спасательной части МЧС. А в свободное время в гараже создает уникальные машины.

«Первое авто у меня было задумано для сельскохозяйственной жизни. Сделал себе такого джипа, чтобы оказывать себе помощь и кататься, и оно прекрасно! Вроде скрестил я БМВ с УАЗом, отечественным автопромом, и людям нравилось, и мне на самом деле», – признается кастомайзер Валерий Жолуд.

Запчастей много, но все они в доступе. Что-то принесут люди, что-то найдет сам.

«Получается, зимой я делаю основное. Где-то за квартал дизайнерская работа. А потом уже дорабатываю. Где-то полтора – два года уходит на модель», – указал Валерий Жолуд.

Идеи черпал в интернете, вдохновлялся фильмами. Сегодня и сам делится опытом в своем YouTube-канале. Спасает людей не только на службе в МЧС, но и после нее. Уже на самодельных авто.

«Есть внедорожник такой. Он как вспомогательный. Есть люди, обращаются просто: приезжай вытяни, мы застряли. Все! Зачем спецмашины задействовать, если можно оказать помощь так, поехать вытянуть, и люди благодарны», – говорит мастер.

Работа с техникой сейчас семейное увлечение. К хобби приобщились и сыновья.

«Ключи поднести, гайку закрутить, где-то колеса поменять, болгаркой где-то отрезать, приварить», – отметил Кирилл Жолуд.

«Ездим на различные байкерские слеты. Сыну очень нравятся машины. Самая его любимая – это ретромашина», – отметила Ирина Жолуд.

Череп на капоте – это фирменная подпись автора. Имя же он дал каждому своему творению.

За 20 лет мужчина сконструировал больше 10 внедорожников и вездеходов. Цена одного экземпляра – от 700 долларов до двух тысяч.