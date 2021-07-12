|
Игроки сборной Италии растащили сетку ворот стадиона "Уэмбли" на сувениры
Источник материала: Партизан
Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы, обыграв в финале Евро-2020 команду Англии в серии пенальти.
После окончания встречи итальянцы разрезали сетку ворот лондонского стадиона "Уэмбли", в которые наносили удары в серии послематчевых пенальти, на сувениры, сообщает Twitter итальянской национальной команды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы, обыграв в финале Евро-2020 команду Англии в серии пенальти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)