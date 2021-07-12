"Первая в мировой практике". Белорусские врачи провели уникальную операцию 11-летнему мальчику

Афксендиоса Калангоса. Операцию провели в Детском кардиохирургическом центре в Минске при участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора

«Ребенок перенес инфекцию, которая привела к возникновению торакоабдоминальной аневризмы брюшной аорты (эта аневризма затронула и грудную и брюшную полости). Ребенок наблюдался в РНПЦ детской хирургии 4 года. Но, это патология как бомба — ребенок мог погибнуть в любой момент», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По словам главного врача Детского кардиохирургического центра Константина Островского, аневризмы встречаются у взрослых, а у ребенка — впервые в мировой практике.

Операция длилась более 10 часов. Она прошла удачно. Мальчик чувствует себя удовлетворительно.





— Судя по медицинским источникам, такая операция у детей — первая в мировой практике, — рассказал Константин Дроздовский.