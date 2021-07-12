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Макей - о Беларуси будущего: страна, где не боятся за своих детей и внуков. Доживем ли?

12.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Владимир Макей дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.

Макей - о Беларуси будущего: страна, где не боятся за своих детей и внуков. Доживем ли?
Там он высказался о санкциях и диалоге с Западом, «деструктивной роли» НКО в Беларуси, а также прокомментировал закрытие границы с Украиной. Зеркало приводит главное.

О санкциях и диалоге с Западом: «Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любыми нашими партнерами, которые изъявят желание на сей счет. Но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в этом хоре…»

О "союзном государстве": «Цель — создание единого торгово-экономического пространства, что, я считаю, абсолютно в интересах обоих наших государств. Поэтому, в принципе, конструкция, которая должна появиться в будущем, она прописана в Договоре о создании Союзного государства. И мы должны исходить из этого. 

Задача сейчас состоит в том, чтобы искусственно не подстегивать процессы, действительно выстроить на ежедневной основе нормальное сотрудничество между Беларусью и Россией во всех областях, о которых я уже упомянул. А дальше мы будем смотреть. Сама жизнь, сама практика покажет, какой формат может получиться в итоге по результатам этого сотрудничества».

О «деструктивных» НКО: «…есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями. Как рассмотреть сущность этих организаций — это уже другой вопрос. Это очень важная задача, в первую очередь, конечно, специальных служб. 

И должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года — она является в определённой мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Беларуси».

Об участии молодежи в протестах: «…определенная часть молодых людей участвовала вот в этих протестах. Но даже если взять статистику, то это незначительная часть. Порядка 5−6% от общего количества молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, это по официальной статистике, принимали участие в тех акциях протеста, которые состоялись в прошлом году в Беларуси. 

И, как говорили очень многие мои знакомые, чьи дети участвовали в этих акциях, они просто пошли туда, потому что интересно, потому что собралась толпа. Собрались, потому что клево, как говорят, потусоваться и так далее и тому подобное».

О белорусской диаспоре: «К сожалению, сегодня диаспора раздроблена. И очень многие, к сожалению, находятся по другую сторону, скажем так, баррикад. И поддаваясь, в первую очередь из-за того, что они проживают там, в тех или иных странах, черпают информацию в первую очередь из местных СМИ, из уст тех или иных политиков местных, — они в большей мере подвержены негативному влиянию и занимаются, будем откровенно говорить, антигосударственной оппозицией. 

Но огромное количество диаспоры адекватно оценивает ситуацию в Беларуси и поддерживает те действия, которые были предприняты властями по сохранению спокойствия и стабильности в стране».

О закрытой границе с Украиной: «Что значит закрыли? Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни (а здесь от фактов никуда не уйти), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ. 

Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жесткие меры».

Ну и в конце Макей ответил на вопрос, какой он видит Беларусь в будущем:
"Я вижу Беларусь будущего — Беларусь, которая будет спокойной, стабильной страной. Где люди, как и прежде, будут жить в мире, спокойствии. И где не будут бояться за будущее своих детей и внуков. Я убежден, что так и будет".

Нам тоже хотелось бы жить в такой Беларуси. Но, увы, спустя 27 лет правления Лукашенко о такой стране можно лишь мечтать...
 
 
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Глава МИД Владимир Макей дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.
 
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