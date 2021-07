Обращение экспертного и исследовательского сообщества в связи с уголовным преследованием Кузиной и Костюговой

публикует Цэнтр новых ідэй Экспертное и исследовательское сообщества Беларуси и других стран выступили с Обращением в связи с уголовным преследованием Татьяны Кузиной и Валерии Костюговой. ОбащениеЦэнтр новых ідэй





29 июня в аэропорту г. Минска была задержана эксперт Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Татьяна Кузина, в настоящее время известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело и она находится под стражей.





30 июня у себя дома была задержана редактор сайта «Наше мнение» и «Белорусского ежегодника» Валерия Костюгова, которая также в настоящий момент находится в заключении.





И Татьяна Кузина, и Валерия Костюгова много лет являются важными участниками экспертного и исследовательского сообщества, которые внесли существенный вклад в его становление и развитие. Татьяна Кузина является одним из ведущих независимых экспертов в области публичной политики и государственного управления, а Валерия Костюгова – в области белорусско-российских отношений и политической системы Беларуси в целом.





И Валерия, и Татьяна в своей профессиональной деятельности занимали активную общественную позицию, их деятельность никогда не была связана с нарушением законодательства и была направлена на развитие гражданского общества, образования и науки, а также укрепление суверенитета и независимости Беларуси.





Более того, они инициировали либо принимали участие во многих инициативах, направленных на диалог с государственными органами и их сотрудниками, их консультирование и повышение квалификации.





Мы, представители экспертного и исследовательского сообщества, считаем преследование Татьяны Кузиной и Валерии Костюговой политически мотивированным и связанным исключительно с исполнением ими своих профессиональных обязанностей и выражением собственного мнения о ситуации в стране.





Полагаем единственным рациональным выходом из сложившейся ситуации является прекращение преследования Татьяны Кузиной и Валерии Костюговой, а также отказ от давления на представителей исследовательского и экспертного сообщества Беларуси, в следствии которого страну были вынуждены покинуть многие эксперты и аналитики. Обращаем внимание, что такие действия углубляют политический кризис и причиняют вред Беларуси и ее национальным интересам.





Обращаемся к представителям экспертного и исследовательского сообщества Беларуси и других стран с призывом подписать это обращение и выразить солидарность с экспертами и исследователями Беларуси, которые подвергаются преследованию за выражение своей общественно-политической позиции.





ссылке Подписать обращение можно заполнив форму по





Инициатор обращения: Белорусская ассоциация исследовательских центров.





Ассоциация объединяет ведущие исследовательские центры Беларуси:





Институт политических исследований «Палітычная сфера»,

Центра новых идей,

Школа молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA,

центр экономических исследований BEROC,

Центр европейской трансформации,

Belarus National Security Blog,

экспертное сообщество “Наше мнение”, ц

ентр социально-экономических анализов CASE Belarus,

Аналитический центр EAST,

Белорусский институт стратегических исследований (BISS).





Подписи:





Андрэй Казакевіч, PhD in Political Science, дырэктар, Інстытут “Палітычная сфера”, выканаўчы дырэктар, Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Беларусь





Алесь Алехнович, дырэктар цэнтра сацыяльна-эканамічнага аналізу CASE Belarus, Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Беларусь





Пётр Рудкоўскі, PhD, акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў (BISS), Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Беларусь/Літва





Таццяна Чулiцкая, PhD, SYMPA, Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Лiтва





Андрей Егоров, директор Центра европейской трансформации, Белорусская ассоциация исследовательских центров, Беларусь





Дмитрий Крук, старший научный сотрудник BEROC, Белорусская ассоциация исследовательских центров, Беларусь





Антон Раднянкоў, Цэнтр новых ідэй, Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Беларусь





Павел Мацукевич, Центр новых идей, Белорусская ассоциация исследовательских центров, Беларусь





Серж Наўродскі, цэнтр сацыяльна-эканамічнага аналізу CASE Belarus, Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Беларусь





Андрэй Паротнікаў, аналітычны праект Belarus security blog, Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Беларусь





Дзмітрый Міцкевіч, аналітычны праект Belarus Security Blog, Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Беларусь





Вадим Можейко, PhD, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS), Белорусская ассоциация исследовательских центров, Беларусь





Татьяна Щитцова, доктор философских наук, Европейский гуманитарный университет, Беларусь/Литва





Генадзь Коршунаў, кандыдат сацыялагічных навук, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, Беларусь





Olga Klimova, PhD, Director of the Russian Program, University of Pittsburgh, USA





Андрэй Расінскі, культуразнаўца, Беларусь





Илья Сульжицкий, кандидат социологических наук, Европейский гуманитарный университет, Польша





Таццяна Вадалажская, кандыдат сацыялагічных навук, праграмны каардынатар “Лятучы універсітэт”, Беларусь





Андрей Лаврухин, кандидат философских наук, Белорусский институт стратегических исследований (BISS), Белорусская ассоциация исследовательских центров, Беларусь





Виктория Навицкая, кандидат психологическмх наук, доцент, БГПУ, Беларусь





Михаил Минаков, доктор философских наук, журнал “Идеология и политика”, Украина





Шестакова Надежда, Директор SocioLab, Беларусь





Ekaterina Pierson-Lyzhina, доктор политических наук, Ассоциированный научный сотрудник, Бельгия





Катерина Борнукова, PhD, академический директор BEROC





Рыгор Астапеня, PhD, дырэктар па даследваннях, Цэнтр новых ідэй, Беларуская асацыяцыя даследчых цэнтраў, Беларусь