Обряд карнавала и маски танцующих дьяволов. Где можно увидеть уникальные экспонаты культуры Венесуэлы

Источник материала: СТВ

В художественной галерее «Университет культуры» состоялось открытие выставки «Краски Венесуэлы». Она приурочена к 200-летию со дня победы Венесуэлы в битве при Карабобо, которая стала решающей в обретении независимости Каракаса и других территорий. Какие уникальные экспонаты можно увидеть на выставке, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.





Марина Татаревич, директор художественной галереи:

Стоит отметить, что в рамках такого плодотворного сотрудничества за последний год с посольством Венесуэлы у нас в галерее в преддверии этой выставки была организована серия мероприятий – мастер-классы, лекции, киновечера, которые познакомили наших зрителей и подготовили к этому событию. Безусловно, наше многолетнее сотрудничество – это уникальная возможность презентовать общественности культуру этой страны.





Экспозиция выставки разделена на пять тематических зон. Культурное наследие страны представлено через живопись, снимки, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и аксессуары. Посетители будут приятно удивлены, ведь они увидят совсем другую Венесуэлу.





Марина Татаревич:

Самый уникальный, наверное, экспонат выставки – это зона, посвященная традиционным праздникам, где представлен обряд карнавала, маски танцующих дьяволов. Можно познакомиться с этим уникальным артефактом культуры.





Посол Боливарианской Республики вместе с супругой поделился своими впечатлениями о подготовке к мероприятию. Они лично курировали весь процесс, от идеи до воплощения.





Майрена Ньевес Арвелайс, организатор выставки «Краски Венесуэлы»:

Я начну с того, что нам давалось легко. При выборе фотографий у нас не было сложностей, потому что мы выбирали из огромного количества, которые представляли разные стороны нашей страны: и природа, и традиции. Поэтому эта работа проходила легко и приятно.





Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Один из разделов выставки посвящен коренным народам, которые населяют Венесуэлу – это индейские народы. Они проживают на территории нашего государства много веков, и мы попытались в экспозиции отразить уклад их жизни, представить предметы быта, которые они используют. Это такой достаточно необычный и примечательный момент.





Мы, конечно же, надеемся, что знакомство с экспозицией позволит белорусским гражданам поближе узнать нашу страну, познакомиться с особенностями природного ландшафта, традициями, историческими событиями, важными для нас. Это позволит больше сблизиться нашим народам.





Победа в битве – событие, важность которого сложно преувеличить для истории Венесуэлы. Ежегодно его отмечают с размахом, и 2021 год не исключение. Окунуться в магию венесуэльской культуры, узнать о зарождение дружбы между нашими странами можно на выставке «Краски Венесуэлы». Мероприятие продлится до 25 июля. Богатых впечатлений и запоминающихся историй.