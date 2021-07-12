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Обряд карнавала и маски танцующих дьяволов. Где можно увидеть уникальные экспонаты культуры Венесуэлы
Источник материала: СТВ
В художественной галерее «Университет культуры» состоялось открытие выставки «Краски Венесуэлы». Она приурочена к 200-летию со дня победы Венесуэлы в битве при Карабобо, которая стала решающей в обретении независимости Каракаса и других территорий. Какие уникальные экспонаты можно увидеть на выставке, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Марина Татаревич, директор художественной галереи:
Экспозиция выставки разделена на пять тематических зон. Культурное наследие страны представлено через живопись, снимки, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и аксессуары. Посетители будут приятно удивлены, ведь они увидят совсем другую Венесуэлу.
Марина Татаревич:
Посол Боливарианской Республики вместе с супругой поделился своими впечатлениями о подготовке к мероприятию. Они лично курировали весь процесс, от идеи до воплощения.
Майрена Ньевес Арвелайс, организатор выставки «Краски Венесуэлы»:
Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Мы, конечно же, надеемся, что знакомство с экспозицией позволит белорусским гражданам поближе узнать нашу страну, познакомиться с особенностями природного ландшафта, традициями, историческими событиями, важными для нас. Это позволит больше сблизиться нашим народам.
Победа в битве – событие, важность которого сложно преувеличить для истории Венесуэлы. Ежегодно его отмечают с размахом, и 2021 год не исключение. Окунуться в магию венесуэльской культуры, узнать о зарождение дружбы между нашими странами можно на выставке «Краски Венесуэлы». Мероприятие продлится до 25 июля. Богатых впечатлений и запоминающихся историй.
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Обряд карнавала и маски танцующих дьяволов. Где можно увидеть уникальные экспонаты культуры Венесуэлы
В художественной галерее «Университет культуры» состоялось открытие выставки «Краски Венесуэлы». Она приурочена к 200-летию со дня победы Венесуэлы в битве при...
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