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Макей прокомментировал возможность прямого авиарейса в Крым
Источник материала: ОНТ
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью телеканалу RT о том, есть ли перспектива открытия прямого авиарейса в Крым,
Министр добавил, что следует также брать во внимание и аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут ввести по отношению к нашей стране.
ФОТО: БЕЛТА
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью телеканалу RT о том, есть ли перспектива открытия прямого авиарейса в Крым, пишет БЕЛТА....
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