Макей прокомментировал возможность прямого авиарейса в Крым

Источник материала: ОНТ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью телеканалу RT о том, есть ли перспектива открытия прямого авиарейса в Крым, пишет БЕЛТА.

Министр добавил, что следует также брать во внимание и аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут ввести по отношению к нашей стране.

ФОТО: БЕЛТА





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