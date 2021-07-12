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Мощный ураган прошелся по восточной части Китая
Источник материала: ОНТ
Жители восточной части Китая пострадали из-за мощного урагана.
Кадры очевидцев больше напоминают фильм-катастрофу. Торнадо сносил все на своем пути: разбросаны автомобили, разрушены дома и даже городские высотки. Людям рекомендуют эвакуироваться. Ущерб от стихии – огромен, информации о погибших пока нет.
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Жители восточной части Китая пострадали из-за мощного урагана. Кадры очевидцев больше напоминают фильм-катастрофу. Торнадо сносил все на своем пути: разбросаны...
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