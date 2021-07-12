Президент Кубы обвинил США в финансировании протестов

Источник материала: ОНТ

Беспорядки прокатились по кубинским городам. В финансировании протестов президент страны обвинил США.

Митингующие переворачивали автомобили и мусорные баки. Разграблен ювелирный магазин. В стране – режим чрезвычайного положения. В столицу введены войска. Параллельно с антиправительственными митингами, которых не было 30 лет, на массовую акцию вышли и сторонники действующей власти. Они скандируют лозунг «Я – Фидель» и выступают против насилия и контрреволюции.

Волна протестов в выходные захлестнула и Венецию. Они прошли на фоне саммита «Большой двадцатки». Профсоюзы вышли с требованием снизить налоги. Шествия начинались мирно. Но как только толпа подошла к ограждениям, в полицию полетели бутылки, палки и рекламные щиты. В ответ спецназ применил дубинки. Есть пострадавшие.

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