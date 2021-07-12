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Июль. Что изменилось в этом месяце для белорусов?
Источник материала: ОНТ
Июль – пора изменений в разных сферах жизни. Например, уже в этом месяце мы заплатим чуть больше за коммуналку. С 1 июня выросли тарифы на теплоснабжение. Повышение оплаты за подогрев воды увидим уже в июльских жировках. Ну, а за отопление – только в начале отопительного сезона. Какие еще изменения нам принес второй месяц лета – в нашей подборке.
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Июль – пора изменений в разных сферах жизни. Например, уже в этом месяце мы заплатим чуть больше за коммуналку. С 1 июня выросли тарифы на теплоснабжение. Повышение...
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