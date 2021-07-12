ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Июль. Что изменилось в этом месяце для белорусов?

12.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Июль. Что изменилось в этом месяце для белорусов?

Июль – пора изменений в разных сферах жизни. Например, уже в этом месяце мы заплатим чуть больше за коммуналку. С 1 июня выросли тарифы на теплоснабжение. Повышение оплаты за подогрев воды увидим уже в июльских жировках. Ну, а за отопление – только в начале отопительного сезона. Какие еще изменения нам принес второй месяц лета – в нашей подборке.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июль – пора изменений в разных сферах жизни. Например, уже в этом месяце мы заплатим чуть больше за коммуналку. С 1 июня выросли тарифы на теплоснабжение. Повышение...
 
Новости дня
Новости разные
 
С карточек российской системы Мир можно будет отправлять переводы на Белкарт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by