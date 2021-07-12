5 звездных дуэтов, которые распались из-за предательства

Источник материала: ОНТ

На звездной арене часто появляются не только сольные исполнители, но также и дуэты, в которых участников буквально невозможно представить друг без друга. И на эстраде бывали такие пары, которые собирали огромные концертные залы, а также продавали огромное количество своих компакт-дисков. Но всему приходит конец. И те самые дуэты распадались. Так почему же это происходило?

Кабаре-дуэт «Академия»



Фото: eg.ru

В этом дуэте находились знаменитая певица Лолита Милявская, а также ведущий Александр Цекало. Они решили начать выступать вместе в кабаре-дуэте под названием «Академия». Удивительной особенностью их номеров было не просто выступление с песнями, но и целые творческие шоу, которые сочетали в себе театр и музыку. Создать эту коллаборацию они решили еще в 1985 году, а в 2000 году артисты разошлись. А все потому, что со временем из дружбы и партнерских отношений их взаимоотношения переросли в романтические, а в дальнейшем они решили скрепить свои чувства браком. Но долго пара не продержалась, а позже распался и дуэт.

Группа «Smash!»



Фото: riafan.ru

А этот дуэт заложил свою основу еще в детстве, когда маленький Сережа Лазарев и его друг Влад Топалов выступали в детском музыкальном коллективе, который назывался «Непоседы». Тогда они стали самыми близкими друзьями, а уже в 2000 году решили выступать вдвоем.

Отец Топалова как раз помог им создать «Smash», где оба молодых человека смогли покорить сердца многотысячной аудитории. Но они сумели сохранить свой союз только на четыре года, за которые было записано несколько альбомов.

О том, что дуэта больше не будет, общественность узнала в 2004 году, когда Сергей Лазарев захотел отправиться в сольное плавание. При этом расходились они очень шумно, с руганью, а также громким скандалом. Но со временем парни решили вернуть свою дружбу и состояться как самостоятельные певцы.

Группа «Руки вверх!»



Фото: legkovmeste.ru

Под песни этой группы прыгали все девчонки и мальчишки в конце XX – начале XXI века. Начиная с 1996 года, солист Сергей Жуков и его приятель Алексей Потехин начали исполнять такие песни, как «Малыш» и «Студент», что принесло им огромный успех. Однако уже в самом начале нулевых парни решили разойтись в разные стороны. Жуков продолжил выступать самостоятельно, а также заниматься продвижением других музыкальных коллективов. А вот Потехин так и не смог найти себя на музыкальном поприще.

Группа «Гости из будущего»



Фото: salvemusic.com.ua

Этот коллектив начал набирать свою популярность еще в 90-х годах под руководством Юрия Усачева. В роли солистки Ева Польна стала выступать вместе с ними уже в 98 году. Тогда они как раз находились на самом пике популярности, который продлился десять лет. Но уже в 2009 году девушка заявила о своем уходе из группы. В дальнейшем Юрий также продолжил работать в продюсировании.

Рок-группа «Ночные снайперы»



Фото: zen.yandex.ru

Этот коллектив также появился на свет еще в начале 90-х годов, но уже тогда сумел кардинально поменять отечественный рок. Диана Арбенина и Светлана Сурганова долгое время выступали вместе, но в 2002 году у них произошел скандал, из-за которого Светлане пришлось покинуть группу. Она не растерялась и продолжила выступать в своем собственном проекте «Сурганова и оркестр».

По материалам сайта starnewsrus.com

Фото обложки ruposters.ru

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