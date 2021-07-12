Как подготовиться к операции на почках? Советы врача

Источник материала: ОНТ

Как подготовиться к операции на почках, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Операции на почках проводятся лапароскопическим методом и обычным доступом – через разрез. Подготовка начинается за несколько недель до даты проведения операции. Перед ней нужно пройти тщательное обследование: сдать общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, коагулограмму, кардиограмму сердца, рентгенографию легких, УЗИ почек, КТ/МРТ мочевыделительной системы – то, что назначит уролог при консультации. Хронические заболевания должны быть пролечены и находиться не в острой стадии. Нужно отказаться от алкоголя и курения, нормализовать питание.

Дмитрий Ниткин, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по урологии и андрологии Министерства здравоохранения Беларуси: «Операции на почках условно можно разделить на дистанционные, эндоскопические – через естественные мочевые пути и через кожные покровы (лапароскопия). Удельный вес открытых операций в Беларуси и во всем мире становится меньше. Из всех операций только 3% – открытые».





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