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Как подготовиться к операции на почках? Советы врача
Источник материала: ОНТ
Как подготовиться к операции на почках, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Операции на почках проводятся лапароскопическим методом и обычным доступом – через разрез. Подготовка начинается за несколько недель до даты проведения операции. Перед ней нужно пройти тщательное обследование: сдать общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, коагулограмму, кардиограмму сердца, рентгенографию легких, УЗИ почек, КТ/МРТ мочевыделительной системы – то, что назначит уролог при консультации. Хронические заболевания должны быть пролечены и находиться не в острой стадии. Нужно отказаться от алкоголя и курения, нормализовать питание.
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Как подготовиться к операции на почках, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей»...
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